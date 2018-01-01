Выкуп авто в Краснодаре дорого | «Выкуп Авто №1» скупка автомобилей | Продать авто быстро за час
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Выкуп автомобилей в Краснодаре и Краснодарском крае

Если ситуация сложилась так, что требуется серьезная сумма денег, причём быстро, то можно продать автомобиль. А чтобы это сделать дорого и оперативно в Краснодаре и Краснодарском крае, обращайтесь в компанию «Выкуп Авто №1». Мы приобретаем не только машины с безупречным внешним видом и техническими параметрами. Заложенные, битые, неисправные транспортные средства, находящиеся в плохом состоянии после ДТП, также можно продать нам, причём за хорошие деньги.

Профессионализм нашей команды состоит не столько в умении дорого провести выкуп авто, сколько в стремлении быстро помочь вашей проблеме.

Мы работаем в данной сфере давно и имеем серьёзный опыт в этом деле. Никаких неожиданностей при проведении подобных сделок с нами ожидать не стоит. Компания «Выкуп Авто №1» – это надежный партнер. Звоните по номеру +7(900)245-222-5 и получайте за свой автомобиль достойное вознаграждение!

Детали выкупа авто

Прозрачность нашей деятельности по выкупу автомобиля полнейшая. Стандартно процедура состоит из следующих этапов:

  1. Машина снимается с учёта. Хотя, если клиент не выказывает подобного желания, этот этап можно пропустить. Российское законодательство на данной процедуре уже не настаивает, так как разрешает продавать транспортное средство с передачей новому владельцу его государственного номера.
  2. Диагностируется состояние автомобиля. Это делают настоящие профессионалы, используя точнейшее современное оборудование. Это позволяет выявить степень износа и эксплуатационные характеристики машины. В итоге из таких моментов складывается окончательная стоимость.
  3. С клиентом согласовывается сумма выплаты. Здесь все обоснованно и подтверждено фактами диагностики и действующими рыночными ценами.
  4. При согласии производим оформление документов сделки. Все юридические трудности мы берём на себя.
  5. Удобным для продавца способом ему передаются деньги.

Плюсы обращения в «Выкуп Авто №1»

Главный – вам будет предложена лучшая цена за машину в Краснодаре и Краснодарском крае, при этом деньги придут быстро. Гарантируем, что весь процесс «потянет» всего на несколько часов. И это считая от вашего первого звонка или заполнения заявки на сайте компании до окончательного расчёта. Мы работаем давно и отладили механизм до автоматизма. Каждый сотрудник выполняет свою часть работы, не тратя время попусту.

Есть и другие преимущества взаимодействия с нами:

  1. Безопасность участников сделки и конфиденциальность. И это касается не только неразглашения обращения к нам и самого факта сделки. Мы поможем вам добраться домой с деньгами в полной безопасности. Чтобы случайно встретившиеся злоумышленники не причинили вам вреда, мы отправляем клиентов домой на проверенном такси. По желанию продавца компания арендует в банке депозитную ячейку, в которой оставляет деньги за авто. Никакого мошенничества, только человеческая забота о клиентах!
  2. Выкуп автомобиля в Краснодаре и Краснодарском крае с выездом. Только позвоните +7(900)245-222-5 или заполните заявку на нашем сайте. Все остальное мы сделаем самостоятельно. Оценка, оформление бумаг, снятие с учета – все это наши хлопоты.
  3. Максимально возможная цена за транспортное средство. Мы выплачиваем практически полную рыночную стоимость выкупаемого авто. Понятно, что, продавая самостоятельно, вы можете получить чуть больше денег. Но явно затратите на это намного больше времени и собственных сил и нервов.

Вся информация о нашей компании, представленная здесь, верная. Этому свидетели – наши бывшие клиенты. Некоторые обращались к нам не раз. А значительная их часть советует компанию своим друзьям и родственникам, которые хотят быстро и дорого продать автомобиль в Краснодаре и Краснодарском крае.

Марки авто
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Марка «Seat»
Марка «Skoda»
Марка «Infiniti»
Марка «Jaguar»
Марка «Jeep»
Марка «KIA»
Марка «ВАЗ (LADA)»
Марка «Land Rover»
Марка «Lexus»
Марка «Mazda»
Марка «Mersedes»
Марка «MINI»
Марка «Chevrolet»
Марка «Chrysler»
Отзывы
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Анастасия Григорова
Анастасия Григорова

Просто супер компания! Я очень довольна, теперь продавать машины буду только через авто выкуп и исключительно через этот, потому что сама убедилась в том, что здесь безопаснее и надёжнее всего. Разница цен действительно минимальная, но она полностью оправдана за счёт моих сэкономленных седых волос. Спасибо!

Владимир Гула
Владимир Гула

Срочно понадобились наличные. Решил продать свой автомобиль. Не стал пользоваться самостоятельной продажей на авито. Прозвонил по конторам, которые занимаются скупкой б/у автомобилей. Так как мой мерс 221 был в отличном состоянии и полностью обслужен, за шапку сухарей не хотелось сливать. Менеджеры Авто Выкуп 1 предложили самую большую стоимость, им авто и продал. 

Дмитрий Лореонов
Дмитрий Лореонов

Срочно понадобились деньги на операцию. Решили продать машину. В компании Выкуп Авто №1 продажа совершилась где-то за 3-4 часа. Все документы для продажи были оформлены в тот же день, когда ко мне прислали оценщика. Суммой  для продажи стался доволен, спасибо!

Алексей Миронов
Алексей Миронов

Три месяца продавал свой шевроле круз, все безрезультатно. Знакомый посоветовал обратится в Выкуп Авто №1. Проблема была решена за 2 часа. Я уже в пути в автосалон за новой тачкой. Спасибо эксперту Олегу за честную оценку.

Гера Клименко
Гера Клименко

Долго не могла продать свой минивен. Поджало капитально, решила обратиться в ато выкуп и не чуть не пожалела. Спасибо ребятам из компании за срочность и адекватную оценку авто.

Дмитрий Михальченков
Дмитрий Михальченков

Очень выгодно продал в Выкуп Авто №1 свой подраненный рено логан. Попал в мелкое ДТП, денег на ремонт не хватало. Автоэксперт по выкупу Олег предложил очень достойную сумму за битый авто. Не раздумывая согласился, спасибо!

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Оформления сделки

Компания «Выкуп Авто №1» осуществляет выкуп всех автомобилей в любом состоянии, любых производителей. Мы берем на себя все вопросы, касающиеся оформления сделки, чем экономим нервы и время автовладельцев. Если что-то из перечисленного отсутствует, наша компания поможет в восстановлении.

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Еще раз напоминаем, что независимую оценку стоит доверить настоящему профессионалу в этой области услуг. Только он учтет все имеющиеся особенности и нюансы и выдаст стопроцентно точный результат. Поэтому заказывать оценку автомобиля следует только в специализирующихся на этом организациях.

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Кредитные автомобили - процесс выкупа

Есть вариант попасть в сложное ДТП, после которого машине потребуется очень серьёзный и дорогостоящий ремонт. Тогда лучше обратиться в «Выкуп Авто №1», позвонив по номеру в Краснодаре +7(900)245-222-5 и продать кредитный авто.

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Aurus – новый российский седан представительского класса

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Осмотр машины перед покупкой толщиномером

Важно помнить, что сам прибор необходимо включать на расстоянии от измеряемого объекта. В противном случае возможны сбои в прочтении информации и необходимость дальнейшей калибровки измерителя. Процедура несложная, так как в комплекте с устройством обычно идет специальная шайба или пластинка.

Покупка автомобиля у частника

Завершая покупку, не забудьте забрать не только сам авто, но и паспорт на него с уже вписанным новым владельцем, все ключи и брелоки для сигнализации, сервисную книжку. Сохраните копию договора купли-продажи. Покупка подержанного автомобиля у частника – всегда риск.

Как происходит выкуп автомобилей

Диагностируется состояние автомобиля. Это делают настоящие профессионалы, используя точнейшее современное оборудование. Это позволяет выявить степень износа и эксплуатационные характеристики машины. В итоге из таких моментов складывается окончательная стоимость.

Срочный выкуп в день обращения – наша специализация

Срочный выкуп авто в Краснодаре и Краснодарском крае мы совершаем, практикуя выезд специалиста-оценщика и диагностику транспортного средства. Это помогает определить итоговую стоимость, ведь мы покупаем автомобили в разном техническом состоянии.

Авто оценка онлайн

На какую сумму может ориентироваться владелец автомобиля, ему сообщит наш менеджер. Его звонок вам состоится сразу же после получения информации от компьютерной программы. Он не только назовет стоимость, но и обоснует ее. При согласии автовладельца начинается оформление заявки.

Выкуп авто после дтп

Сама сделка будет происходить по тем же правилам, что и для исправного автомобиля. Мы заключаем договор купли-продажи, вы передаёте нам документы на машину и ключи, а взамен получаете деньги. Всё гениальное просто!

Выкуп авто с кредитом

После уточнения суммы задолженности банку оценщик приедет для личного осмотра автомобиля. Он сделает выводы, а вы узнаете сумму, которую наша компания готова предложить за ваш кредитный авто, ориентируясь на имеющуюся информацию, состояние транспортного средства и его рыночную цену.

Заказ онлайн
Срочный выезд оценщика — 2 часа
по г.Краснодар