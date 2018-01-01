Выкуп автомобилей в Краснодаре и Краснодарском крае



Если ситуация сложилась так, что требуется серьезная сумма денег, причём быстро, то можно продать автомобиль. А чтобы это сделать дорого и оперативно в Краснодаре и Краснодарском крае, обращайтесь в компанию «Выкуп Авто №1». Мы приобретаем не только машины с безупречным внешним видом и техническими параметрами. Заложенные, битые, неисправные транспортные средства, находящиеся в плохом состоянии после ДТП, также можно продать нам, причём за хорошие деньги.

Профессионализм нашей команды состоит не столько в умении дорого провести выкуп авто, сколько в стремлении быстро помочь вашей проблеме.

Мы работаем в данной сфере давно и имеем серьёзный опыт в этом деле. Никаких неожиданностей при проведении подобных сделок с нами ожидать не стоит. Компания «Выкуп Авто №1» – это надежный партнер. Звоните по номеру +7(900)245-222-5 и получайте за свой автомобиль достойное вознаграждение!

Детали выкупа авто

Прозрачность нашей деятельности по выкупу автомобиля полнейшая. Стандартно процедура состоит из следующих этапов:

Машина снимается с учёта. Хотя, если клиент не выказывает подобного желания, этот этап можно пропустить. Российское законодательство на данной процедуре уже не настаивает, так как разрешает продавать транспортное средство с передачей новому владельцу его государственного номера. Диагностируется состояние автомобиля. Это делают настоящие профессионалы, используя точнейшее современное оборудование. Это позволяет выявить степень износа и эксплуатационные характеристики машины. В итоге из таких моментов складывается окончательная стоимость. С клиентом согласовывается сумма выплаты. Здесь все обоснованно и подтверждено фактами диагностики и действующими рыночными ценами. При согласии производим оформление документов сделки. Все юридические трудности мы берём на себя. Удобным для продавца способом ему передаются деньги.

Плюсы обращения в «Выкуп Авто №1»

Главный – вам будет предложена лучшая цена за машину в Краснодаре и Краснодарском крае, при этом деньги придут быстро. Гарантируем, что весь процесс «потянет» всего на несколько часов. И это считая от вашего первого звонка или заполнения заявки на сайте компании до окончательного расчёта. Мы работаем давно и отладили механизм до автоматизма. Каждый сотрудник выполняет свою часть работы, не тратя время попусту.

Есть и другие преимущества взаимодействия с нами:

Безопасность участников сделки и конфиденциальность. И это касается не только неразглашения обращения к нам и самого факта сделки. Мы поможем вам добраться домой с деньгами в полной безопасности. Чтобы случайно встретившиеся злоумышленники не причинили вам вреда, мы отправляем клиентов домой на проверенном такси. По желанию продавца компания арендует в банке депозитную ячейку, в которой оставляет деньги за авто. Никакого мошенничества, только человеческая забота о клиентах! Выкуп автомобиля в Краснодаре и Краснодарском крае с выездом. Только позвоните +7(900)245-222-5 или заполните заявку на нашем сайте. Все остальное мы сделаем самостоятельно. Оценка, оформление бумаг, снятие с учета – все это наши хлопоты. Максимально возможная цена за транспортное средство. Мы выплачиваем практически полную рыночную стоимость выкупаемого авто. Понятно, что, продавая самостоятельно, вы можете получить чуть больше денег. Но явно затратите на это намного больше времени и собственных сил и нервов.

Вся информация о нашей компании, представленная здесь, верная. Этому свидетели – наши бывшие клиенты. Некоторые обращались к нам не раз. А значительная их часть советует компанию своим друзьям и родственникам, которые хотят быстро и дорого продать автомобиль в Краснодаре и Краснодарском крае.